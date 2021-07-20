Мэрия Екатеринбурга отдала медикам 24 служебных автомобиля

Администрация Екатеринбурга передала служебные «Тойоты» во временное пользование врачам, которые работают с амбулаторными пациентами с Covid-19.

«Ситуация с распространением коронавируса в Екатеринбурге остается крайне напряженной. Почти каждый день фиксируются рекордные цифры заболевших. Медики сейчас работают на пределе своих возможностей. Принял решение о выделении 24 автомобилей администрации Екатеринбурга для перевозки врачей и медсестер на ковидные адреса», – сообщил в Instagram глава города Алексей Орлов.

Отметим, что подобная практика была и в прошлом году. В самом начале пандемии мэрия передала 20 служебных машин врачам из поликлиник, которые по инструкции были обязаны выезжать на дом к пациентам с подозрением на коронавирус.

В Свердловской области на протяжении последних десяти дней только официально ежесуточно регистрируется более 450 новых случаев Covid-19. Число тяжелых пациентов постоянно увеличивается, почти 400 больных находятся на ИВЛ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.21

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