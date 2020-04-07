Врачам отдали машины чиновников с номерами ААА – ездить на вызовы к больным

Врачам из поликлиник отдали 20 машин из гаража администрации Екатеринбурга, чтобы те могли ездить на вызовы к больным. Об этом сообщили в пресс-службе горздрава. В последнее время нагрузка на медиков сильно выросла – из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции плановые приемы в поликлиниках отменены, заболевшим советуют вызывать терапевтов на дом.

«Количество обслуженных активных вызовов к пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, начиная с 10 марта 2020 года увеличилось более чем в четыре с половиной раза», – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга.

Время работы участковых врачей и фельдшеров увеличили – с 08:00 до 22:00 ежедневно, включая выходные. «На дому осуществляются не только медицинские осмотры горожан, но и заборы биоматериала для диагностики наличия коронавирусной инфекции. Медики с благодарностью отмечают, что дополнительные автомобили помогают участковой службе выполнять вызовы быстрее», – прокомментировал начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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