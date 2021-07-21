Креков: время ожидания скорой помощи достигает 7 часов

Время ожидания скорой помощи в случаях, когда пациента надо везти в стационар, но непосредственной угрозы жизни нет (как, например, при инфаркте или инсульте), на сегодня в среднем составляет 4,5 часа, но иногда достигает 7 часов. Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

По его словам, сегодня в Екатеринбурге число бригад, работающих с больными с подозрением на Covid-19, составляет от 25 до 30, в зависимости от нагрузки, плюс дополнительные бригады – 3-5 из Центра медицины катастроф, которые работают в основном ранним утром, с 4 до 5-6 часов.

Креков напомнил, что вызовы делятся на несколько категорий. Станция скорой помощи держит подъездное время на вызовы, требующие немедленного вмешательства, на уровне 15-20 минут. Что касается вызовов, когда надо доставить человека в неопасном состоянии в лечебное учреждение, то это в среднем 4,5 часа, но иногда – до 7 часов. «4,5 часа – это среднее время, где-то больше, где-то меньше», – добавил он.

Напомним, с 15 июня в Екатеринбурге увеличили количество бригад скорой медицинской помощи с 8 до 16. Среднее время ожидания бригады, если человека нужно было везти в стационар и на КТ, тогда называлось в пределах двух часов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.21

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