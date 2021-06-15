В Екатеринбурге вдвое увеличили число «ковидных» скорых бригад

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня увеличили количество бригад скорой медицинской помощи в два раза, сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе. Если прежде их было восемь, то теперь – 16.

При этом еще неделю назад сообщалось, что в сутки в СМП Екатеринбурга поступает около 100 вызовов на коронавирус. «Конечно, сегодня это количество может быть обслужено восемью бригадами скорой помощи Екатеринбурга, которые специализируются на таких вызовах, их вполне достаточно. Станция скорой помощи держит подъездное время на вызовы, требующие немедленного вмешательства, на уровне 15-20 минут. Что касается вызовов, когда надо доставить человека в лечебное учреждение, выезда на КТ, а по приказу – если его направляют на КТ, он госпитализируется, то в Екатеринбурге это в пределах двух часов», – ранее говорил вице-губернатор Павел Креков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

На реке Чусовой утонул подросток. / В Белоярском районе всю ночь спасали поселок от пожара. / 15 июня в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»