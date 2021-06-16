После длинных выходных на Урале в полтора раза увеличено число ковидных мест в больницах

В Свердловской области после длинных выходных увеличили число коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями в больницах региона. Если до уикенда на Среднем Урале было 2203 места для ковидных больных (по состоянию на 8 июня было занято 1586 коек), то в настоящий момент в Свердловской области развернуто 3123 койки, 2081 занята, 1042 свободны. Об этом сообщили «Новому Дню» в оперативном штабе региона. То есть число специальных мест увеличилось почти в полтора раза.

Напомним, что со вчерашнего дня в Екатеринбурге вдвое больше скорых работают на вызовах, связанных с коронавирусом, – 16 вместо восьми. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев допустил ужесточение антиковидных мер, под вопросом проведение общегородского выпускного и фестиваля Ural Music Night.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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