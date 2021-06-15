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Вторник, 15 июня 2021, 11:21 мск

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Куйвашев допустил ужесточение коронавирусных мер на Урале

Фото ДИП Свердловской области

В Свердловской области могут ужесточить анитиковидные меры, об этом завил сегодня губернатор региона Евгений Куйвашев во время обхода ключевых точек города с журналистами.

Отвечая на вопрос о судьбе общегородского выпускного и фестиваля Ural Music Night, Куйвашев сказал: «Не исключаю ограничительных мер. Мы будем к этому подходить максимально аккуратно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Нам недели хватит, чтобы понять, как будет развиваться ситуация», – заявил он.

Ранее в оперативном штабе региона сообщили «Новому Дню», что в Екатеринбурге вдвое увеличено число бригад скорой помощи, которые работают с пациентами с Covid-19.

Екатеринбург, Елена Сычева

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