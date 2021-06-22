Количество коек для больных Covid-19 увеличили в два раза

В Свердловской области разворачивают дополнительно почти 1000 мест в больницах для больных коронавирусом. Всего за последний месяц количество коек в ковидариях увеличилось почти в два раза: в конце мая речь шла о 2 тыс. сейчас их число приближается к 4 тыс.

Еще в конце мая замгубернатора Павел Креков на очередном брифинге по итогам заседания оперштаба говорил, что в Свердловской области планируют постепенно сократить число ковидариев: больницы переводили обратно на плановую работу. На тот момент, по данным Крекова, под Covid-19 было отдано около 2000 коек. 16 июня оперштаб сообщил «Новому Дню», что количество коек увеличено – до 3123 (2081 была занята). И сегодня стало известно, что минздрав разворачивает еще 954 места в больницах региона.

«Это сделано для обеспечения доступной медицинской помощи пациентам с коронавирусом и пневмониями, а также в связи с усложнившейся эпидемиологической ситуацией», – сообщает региональный оперштаб.

Дополнительные койки развернуты в следующих медицинских учреждениях:

• Госпиталь ветеранов войн;

• Детская горбольница №8 Екатеринбурга;

• Городская больница Каменска-Уральского;

• Карпинская центральная горбольница;

• Горбольница №1 Нижнего Тагила;

• Ревдинская горбольница;

• Ирбитская горбольница;

Всего ковидарии развернуты в 27 медицинских организациях. Накануне губернатор Евгений Куйвашев официально подтвердил: в Свердловской области началась третья волна пандемии коронавируса.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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