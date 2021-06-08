За день скорую помощь вызывают около ста екатеринбуржцев с симптомами Covid-19

Количество вызовов скорой помощи гражданами с симптомами коронавируса в Екатеринбурге сейчас достаточно стабильно, за минувшие сутки таких вызовов было 112. Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель губернатора Павел Креков.

«Если говорить о последнем дне, то таких вызовов скорой помощи в Екатеринбурге было 112. Но не все эти случаи – Covid-19, это может быть ОРВИ. Точный ответ дадут только результаты исследований. Но были времена, когда таких вызовов были 300-400, – рассказал Креков. – Конечно, сегодня это количество может быть обслужено восемью бригадами скорой помощи Екатеринбурга, которые специализируются на таких вызовах, их вполне достаточно. Станция скорой помощи держит подъездное время на вызовы, требующие немедленного вмешательства, на уровне 15-20 минут. Что касается вызовов, когда надо доставить человека в лечебное учреждение, выезда на КТ, а по приказу – если его направляют на КТ, он госпитализируется, то в Екатеринбурге это в пределах двух часов».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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