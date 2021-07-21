Волонтеры вакцинации получат рюкзаки, билеты на бокс и сертификаты в «Озон»

Волонтеры вакцинации за неравнодушие получат благодарственные письма и подарки.

Ранее «Новый День» писал, что в Екатеринбурге активно ищут волонтеров, которые готовы помочь в оформлении документов в пунктах вакцинации от коронавируса. Как оказалось, все помощники будут награждены за помощь медикам.

Как сообщили «Новому Дню» в пункте вакцинации в ТРЦ «Гринвич», раньше занимались документами и измеряли температуру студенты-практиканты из медицинских колледжей Екатеринбурга, однако сейчас в летний период у студентов каникулы, поэтому людей не хватает.

«Мы делаем прививки всем и без записи, поэтому у нас такие огромные очереди, а врачи работают совсем без отдыха, – сообщила «Новому Дню» студентка Светлана, которая сначала проходила практику в пункте вакцинации, а теперь осталась волонтером. – Любая помощь не повредит, поэтому мы ждем всех совершеннолетних».

Представительница локального центра добровольчества «Сила Урала» Елена рассказала «Новому Дню», что все волонтеры, которые помогут в пункте вакцинации, получат памятные подарки и благодарственные письма.

«У нас есть небольшая мотивационная программа, – пояснила Елена. – За одну отработанную смену волонтеры получат блокнот, за три – кепку, за семь – билет в исторический парк «Россия – моя история». За 15 смен получат термокружку, за 20 – ветровку, за 25 – два билета в исторический парк и рюкзак. А за 30 отработанных смен волонтеры вакцинации получат сертификат на 3000 рублей в интернет-магазин Ozon и билет на бокс».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 21.07.21

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