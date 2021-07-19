В Екатеринбурге ищут волонтеров, которые помогут медикам оформлять данные о прививках

Администрация Екатеринбурга набирает волонтеров, которые помогут заносить данные о вакцинированных в компьютер, освободив от этой работы медиков. Зовут всех желающих старше 18 лет. Работать можно как в поликлиниках (в безопасных зонах), так и в торговых центрах – волонтер может сам выбрать наиболее удобный для него пункт вакцинации. Занятость – 4 часа в день.

Сообщения о том, что мэрия ведет поиск таких волонтеров, начали расходиться по WhatsApp. В пресс-службе администрации города «Новому Дню» подтвердили достоверность сообщений. Там также рассказали, что уже пришло порядка 30 человек, в основном – старше 30 лет.

Чтобы стать волонтером, надо заполнить заявку на участие.

По последним данным, в Свердловской области ежедневно от коронавируса прививаются около 20 тысяч человек, но число привитых все еще меньше миллиона. Приглашения на вакцинацию по записи на «Госуслугах» или через поликлинику ожидают 50 тысяч человек. В торговых центрах люди стоят в живой очереди – по несколько часов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.07.21

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