Очереди на прививку в Свердловской области ждут 50 тысяч человек

В Свердловской области 50 тысяч человек ждут своей очереди на вакцинацию – это те, кто записался через госуслуги или в поликлиниках. Из них порядка 29 тысяч человек – из Екатеринбурга. Такие данные по состоянию на 16 июля предоставил региональный оперштаб.

Уральцы в соцсетях рассказывают, что при звонках в поликлинику им обещают запись только в следующем месяце, а в некоторых случаях и в сентябре, на госуслугах сервис недоступен – появляется информация о том, что «в ближайшие 14 дней нет доступного времени для записи на вакцинацию». Добавим, попасть на прививку можно и без записи – если прийти в торговый центр или другой мобильный пункт вакцинации. Но в них – живые очереди, в которых придется провести несколько часов.

Ранее на брифинге вице-губернатор Павел Креков говорил, что ежедневно в регионе прививают порядка 20 тысяч человек, из них 12-13 тысяч – первым компонентом вакцины. Задача властей – привить 2,3 миллиона жителей Свердловской области. Пока привито более 800 тысяч.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.21

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