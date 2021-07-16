Снова очереди: екатеринбуржцы сотнями стоят за вакциной от Covid-19 (ФОТО)

В екатеринбургских торговых центрах снова выстроились огромные очереди из желающих вакцинироваться от коронавируса нового типа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из ТРЦ «Омега», прямо сейчас там скопилось более ста человек. Они пришли уже за вторым компонентом вакцины. По имеющейся информации, здесь сегодня смогут привиться до 200 человек.

Похожая картина была в последние дни в ТРЦ «Гринвич» и других пунктах вакцинирования: в очередях стоят по 100-150 человек.

Как уже сообщал «Новый День», 13 июля замгубернатора Павел Креков заявил, что в Свердловской области ежедневно прививаются от коронавируса около 20 тысяч человек, из них 12-13 тысяч – первым компонентом вакцины. Он спрогнозировал, что в ближайшие дни поток на второй компонент увеличится, так как три недели назад в регионе начался ажиотажный спрос на прививки. Тогда десятки человек стояли часами, чтобы поставить прививку от коронавируса, некоторые ждали на жаре и палящем солнце. Сами екатеринбуржцы объясняли желание привиться именно в те дни наступающей третьей волной пандемии и наличием вакцины.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.21

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