В Нижнем Тагиле прошла серия пикетов против «убийства медицины» (ФОТО)

В Нижнем Тагиле прошло несколько одиночных пикетов, посвященных проблемам здравоохранения города. Пикетирующие пытались привлечь внимание к проблемам горбольницы №1, уникального госпиталя Тетюхина, а также скорой помощи.

Как рассказала «Новому Дню» активистка Надежда Журавлева, на пикеты вышли представители движения «Тагил за перемены», а также сотрудник скорой помощи, которого сократили после ее перевода на аутсорсинг.

Ситуация с медициной в городе уже давно вызывает опасения тагильчан. В частности, обстановку в горбольнице №1 в июле даже обсуждали депутаты местной думы. На сайте гордумы сообщается, что главврач ГБ №1 Александр Павловских на заседание не приехал, сославшись на ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. В итоге депутаты уже повторно запросили у Павловских информацию об обеспечении больницы медицинским персоналом, количестве уволенных сотрудников за период с 01.01.2020 по 01.07.2021, а также о загрузке больницы в условиях распространения коронавируса и средней зарплате медиков.

Коллектив Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина ранее сам обратился к общественности через свой официальный сайт. В их заявлении говорится: «Обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой поддержать Госпиталь Тетюхина, по сути – народный Госпиталь, выстроенный Владиславом Валентиновичем для нас с вами, для поддержания и восстановления нашего здоровья в самых достойных условиях. В результате необдуманных действий правительства Свердловской области Госпиталю Тетюхина грозит закрытие: 1.Областные власти заявили о выходе из проекта и возврате денежных средств в сумме 1,2 млрд рублей, вложенных в строительство медицинского центра. 2.Минздрав региона второй год подряд отказывает медицинскому центру в квотах на эндопротезирование коленных суставов, ревизионном эндопротезировании и пластике крупных суставов». Такое же письмо было направлено президенту и председателю правительства РФ.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 22.07.21

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