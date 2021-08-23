Тагильчане «обнимут» клинику Владислава Тетюхина

Сегодня в Нижнем Тагиле пройдет согласованная с городскими властями акция в поддержку Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина.

Об этом сообщили организаторы акции в паблике «Тагил за перемены». Предполагается, что в пикете на площадке у госпиталя Тетюхина будут участвовать 30 человек.

Как уже сообщал «Новый День», в июле коллектив клиники обратился к общественности через свой официальный сайт. В заявлении говорилось: «В результате необдуманных действий правительства Свердловской области Госпиталю Тетюхина грозит закрытие: 1.Областные власти заявили о выходе из проекта и возврате денежных средств в сумме 1,2 млрд рублей, вложенных в строительство медицинского центра. 2.Минздрав региона второй год подряд отказывает медицинскому центру в квотах на эндопротезирование коленных суставов, ревизионном эндопротезировании и пластике крупных суставов». Такое же письмо было направлено президенту и председателю правительства РФ.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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