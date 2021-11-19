Клиника имени Владислава Тетюхина прекращает лечить пациентов бесплатно

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Владислава Тетюхина в ближайшее время прекратит бесплатные приемы пациентов по полису ОМС. Попасть к специалистам можно будет только за счет личных средств или по полисам добровольного медицинского страхования. Об этом сообщается на странице клиники в фейсбуке.

Уже в ближайшие дни медицинский центр полностью прекращает медицинскую деятельность по всем хирургическим направлениям, включая травматологию, ортопедию, гинекологию, урологию и оториноларингологию.

Руководство клиники объясняет это тем, что объемы, выделенные территориальной программой ОМС Свердловской области, закончились. На 2021 год минздрав выделил центру 5080 квот на оказание специализированной медицинской помощи (включая высокотехнологичную). За 10 месяцев центр пролечил 4800 человек. Оставшегося объема хватит на несколько дней. В 2021 году клиника не получила госзадание на эндопротезирование крупных суставов, а финансирование медпомощи было снижено на 300 млн рублей в сравнении со среднегодовым финансированием за последние три года.

В очереди на плановое лечение в центре стоят 3864 человека.

О своем бедственном положении медцентр неоднократно писал в органы власти, но помощи не дождался.

Несмотря ни на что, продолжат работу поликлиническое отделение, лучевая диагностика, клиническая лаборатория, специализированное круглосуточное стационарное отделение для лечения пациентов с Сovid-19. Однако все приемы и вся помощь будет оказана на платной основе.

Как уже сообщал «Новый День», в июле этого года коллектив клиники обратился к общественности через свой официальный сайт. В заявлении говорилось: «В результате необдуманных действий правительства Свердловской области Госпиталю Тетюхина грозит закрытие: 1.Областные власти заявили о выходе из проекта и возврате денежных средств в сумме 1,2 млрд рублей, вложенных в строительство медицинского центра. 2.Минздрав региона второй год подряд отказывает медицинскому центру в квотах на эндопротезирование коленных суставов, ревизионном эндопротезировании и пластике крупных суставов». Такое же письмо было направлено президенту и председателю правительства РФ.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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