Архивы «Нового Дня» о кощунстве и перемирии

23 июля 2001 года УрГУ и епархия заключали перемирие. Ректор вуза Владимир Третьяков распорядился убрать причину раздора – картину «Я Не Хочу Ненавидеть», с выставки, которую организовал факультет искусствоведения и культурологии. Центральным экспонатом стал плакат «На троих», в основе которого использован сюжет Святой Троицы. На картине изображены Христос, Будда и Магомет, распивающие водку и закусывающие солеными огурцами и рыбой. По мнению церкви, эта картина разжигает религиозную рознь, ненависть и вражду. После мировой картину убрали под кресло ректора.

Интересно, что было бы, если бы такое повесили в вузе в 2021 году?

Екатеринбург. Другие новости 23.07.21

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