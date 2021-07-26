Детский лагерь УрФУ перенес смены из-за заноса Covid-19

В детском оздоровительном лагере Чайка», где отдыхают дети сотрудников Уральского федерального университета, на неделю отложили начало четвертой смены. Решение было принято сегодня после выявления нескольких случаев заражения Covid-19 среди работников лагеря, сообщает официальный telegram-канал УрФУ.

В итоге новый заезд детей в «Чайку» запланирован на 2 августа. «Перед началом смен будет проведена дезинфекционная обработка всех корпусов, сотрудники дополнительно сдадут ПЦР-тесты», – сообщил директор лагеря Всеволод Караваев.

Ранее вспышек коронавируса в летних оздоровительных организациях не фиксировалось. Об этом «Новому Дню» сообщили в региональном оперштабе. «В ситуациях, когда в лагерях происходит занос инфекции, проводится изоляция заболевших (госпитализация или изоляция по месту жительства), всем контактным проводится ПЦР-диагностика, дети, а также не болевшие, не имеющие антител или не прошедшие полный курс прививок взрослые изолируются на 14 дней по месту жительства. В помещениях лагеря, на пищеблоке и в столовой проводится заключительная дезинфекция. Расписание смен сдвигается для проведения полного комплекса мероприятий с тем, чтобы для следующих отдыхающих не было опасности заболеть. Эпидситуацию в летних оздоровительных организациях под контролем держит Управление Роспотребнадзора по Свердловской области», – описали алгоритм действий в оперштабе.

Напомним, оздоровительная кампания в Свердловской области началась 1 июня. В первые недели регистрировались единичные случаи Covid-19 среди детей и сотрудников лагерей. В этих случаях заболевших и контактных с ними исключали из коллектива, смены при этом не останавливались.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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