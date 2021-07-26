В ТЦ Екатеринбурга заработала электронная очередь на вакцинацию от Covid-19

Сразу в трех крупных торговых центрах Екатеринбурга появилась возможность записаться в электронную очередь на вакцинацию от Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, терминалы для записи появились в «Гринвиче», «Меге» и «Академическом». Установка информационного табло в торговом зале позволит снизить нагрузку на персонал, работающий в пункте вакцинации, исключить большое скопление желающих поставить прививку и сэкономит время. Посетителям торговых центров необходимо будет только взять талон и дождаться своей очереди, не обязательно рядом с пунктом.

Напомним, сейчас в столице Урала в вакцинации от коронавирусной инфекции задействовано 17 медицинских учреждений, 38 кабинетов вакцинации, 8 мобильных пунктов и 18 прививочных бригад.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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