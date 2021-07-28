В Екатеринбурге изменился список торговых центров, где ставят прививки от коронавируса

Сегодня пункты вакцинации, где можно поставить первый компонент «Спутника V», работают в трех торговых центрах Екатеринбурга и четырех – в городах области. Их список изменился с прошлой недели.

По данным регионального оперштаба, сегодня прививку можно сделать в следующих ТЦ Екатеринбурга:

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 12.00 до 18.00;

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12) – с 10.00 до 16.00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 10.00 до 14.00;

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 14.00 до 19.00;

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – с 16.00 до 19.00;

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 13.00 до 19.00.

В Асбесте пункт работает с 12 до 19 часов в ТЦ «НЕБО» (ул. Ленинградская, 26/2). В Серове прививку ставят в двух пунктах: ТЦ «Nebo» (ул. Ленина, 215) и ТЦ «Магнит Семейный» (ул. Заславского, 37) – с 9.00 до 16.00. В Нижнем Тагиле – в ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – с 16.00 до 20.00.

Добавим, что список торговых центров, где ставят второй компонент прививки, отличается. Обычно пациентов приглашают в тот же пункт, где они делали первую прививку.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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