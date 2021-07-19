В Екатеринбурге осталось три торговых центра, где ставят первую прививку от Covid-19

В Екатеринбурге до минимума сократилось количество выездных прививочных пунктов, где можно получить первый компонент вакцины от Covid-19. Как сообщает региональный оперштаб, 19 июля привиться можно по следующим адресам:

– ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 12:00 до 18:00;

– ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) – с 12:00 до 20:00;

– аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний) – с 13:00 до 19:00;

– ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 10:00 до 14:00.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области около 50 тысяч человек ждут приглашения на вакцинацию – это те, кто записался через портал «Госуслуги» и в поликлиниках. В торговых центрах прививку можно поставить без записи, но придется отстоять несколько часов в живой очереди. Ажиотажный спрос на вакцинацию от ковида начался месяц назад, при этом поставки вакцины в Свердловскую область не закрывают потребности в ней. Сегодня стало известно, что администрация Екатеринбурга набирает волонтеров для электронной регистрации вакцинированных, освободив от этой работы медиков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 19.07.21

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