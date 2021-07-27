В центре Екатеринбурга горит жилой дом (ФОТО)

В центре Екатеринбурга – крупный пожар. По данным читателей «Нового Дня», горит жилой дом по адресу Короленко, 9. Пожарные пока не доехали.

В пресс-службе ГУ МЧС обещали дать комментарий позже. Черный дым виден издалека.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 27.07.21

На Урале 490 новых зараженных Covid-19 и 490 пациентов в реанимации. / Мама мальчика вызвала полицию в детский лагерь по подозрению в изнасиловании. / Депутаты разрешили МУГИСО продать «Рефтинскую» за 2,5 млрд рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»