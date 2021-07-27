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Вторник, 27 июля 2021, 12:55 мск

Новости Екатеринбург

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В центре Екатеринбурга горит жилой дом (ФОТО)

В центре Екатеринбурга – крупный пожар. По данным читателей «Нового Дня», горит жилой дом по адресу Короленко, 9. Пожарные пока не доехали.
В пресс-службе ГУ МЧС обещали дать комментарий позже. Черный дым виден издалека.

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