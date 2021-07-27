Пожар с черным дымом в центре Екатеринбурга произошел не в жилом доме, а на открытой площадке

Пожар в центре Екатеринбурга произошел из-за возгорания мусора на открытой площадке.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МЧС, в центре Екатеринбурга горит не жилой дом, а большое количество мусора по адресу Мамина Сибиряка, 43. На место выдвинулся отряд пожарных и две единицы техники.

В настоящее время черный дым уже рассеялся, пожарные устраняют возгорание.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 27.07.21

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