С января резко подорожает медкомиссия для водителей – наркологи думают, как сделать дешевле

С 1 января 2022 года в России должен вступить в силу приказ Минздрава РФ № 344Н, который откладывали несколько раз – о прохождении медкомиссии для получения или замены водительского удостоверения. Его попытались ввести в действие еще осенью 2019 года. Тогда стало обязательным при прохождении медкомиссии для получения или продления прав на управление транспортом сдавать тесты на употребление наркотиков и злоупотребление алкоголем, что сделало процедуру существенно дороже для автомобилистов и вызвало серьезные волнения.

Как рассказал «Новому Дню» главный нарколог УрФО Антон Поддубный, пока что запланировано, что приказ начнет действовать меньше, чем через полгода. Однако в профсообществе считают, что за это время документ может измениться. «Обсуждается в профессиональном сообществе, что не всем нужно углубленное исследование, а только тем, кто уже попадал в поле зрения полиции в состоянии алкогольного опьянения и был лишен права управления транспортным средством, а также профессиональным водителям, кто управляет автобусами, грузовиками. Но пока это только обсуждение на уровне профсообщества», – сказал Поддубный.

По словам собеседника агентства, эти предложения уже направлены в Минздрав РФ. «Это рационально и с точки зрения экономики, и с точки зрения логики – если человека раз лишили прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, это уже повод задуматься о том, что у него могут быть проблемы», – отметил он.

Поддубный признал, что среди остальных тоже могут встречаться алкоголики или наркоманы, которые просто не попадались. «Конечно, такое может быть. Но нужно учитывать социальное напряжение, которое возникает именно из-за стоимости – около трех тысяч сверху к цене прохождения медкомиссии. Это приличная сумма», – сказал «Новому Дню» Поддубный.

Но даже если Минздрав РФ не примет в расчет предложение наркологов и приказ останется без изменений, есть шанс, что медкомиссия не подорожает так существенно. «Появились российские производители тест-систем на выявление маркера злоупотребления алкоголем, и мы планируем их закупить в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Сейчас готовим документы для поставки такого оборудования, чтобы не только в Екатеринбурге делали эти тесты, но и в Северной и Горнозаводской частях региона – в Серове и Нижнем Тагиле. Стоимость анализа, если верить производителю, снижается примерно в пять раз», – добавил он.

Напомним, в нынешней версии приказа Минздрав РФ предполагается, что мочу будут проверять на «опиаты, каннабиоиды, на фенилалкинамины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин», а также на их производные, аналоги и метаболиты. В свою очередь, в крови будут искать CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин) – маркер злоупотребления алкоголем. Уровень CDT значительно возрастает при ежедневном употреблении более 60 граммов этанола.

Поддубный в беседе с «Новым Днем» также добавил, что за последнее время существенно снизилось число водителей, которых доставляют на освидетельствование в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. «Объективно количество доставленных и выявленных [нетрезвых водителей снижается]», – сказал он.

По словам врача, в прошлом году в Свердловской области было закуплено – также в рамках нацпроекта – 60 анализаторов мочи для предварительного анализа в кабинеты медосвидетельствования всех муниципальных образований. «Была очень серьезная работа проведена, мы обучили всех специалистов. Этот метод исследования позволяет определить, надо ли дальше направлять водителя в химико-токсикологическую лабораторию», – отметил Поддубный.

Интервью с главным наркологом УрФО о резком росте смертности от отравления наркотиками в пандемийный 2020 год и опасностях тихого алкоголизма, читайте в ближайшее время в ленте РИА «Новый День».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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