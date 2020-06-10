Пьющие за рулем – введет ли Минздрав массовое тестирование на алкоголь для получения водительских прав

ДТП, в котором нетрезвый актер Михаил Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, стало одной из самых резонансных тем недели. Водитель отечественного автомобиля от полученных травм погиб, артисту теперь грозит лишение свободы, а соцсети обсуждают его давнее и пагубное пристрастие к алкоголю.

Российский Минздрав еще в прошлом году попытался сократить долю водителей, злоупотребляющих алкоголем – осенью вступил в силу приказ № 344Н министерства, который требовал при прохождении медицинского осмотра для получения или продления прав на управление транспортом, сдавать тесты на употребление наркотиков и злоупотребление алкоголем. Напомним, тогда предполагалось, что мочу будут проверять на «опиаты, каннабиоиды, на фенилалкинамины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин», говорилось в документе, а также на их производные, аналоги и метаболиты. В свою очередь, в крови должны были искать CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин) – маркер злоупотребления алкоголем. Уровень CDT значительно возрастает при ежедневном употреблении более 60 граммов этанола. Все это существенно удорожало стоимость транспортной комиссии.

Решение Минздрава привело к тому, что в разных городах России в течение нескольких дней были жуткие очереди в медучреждениях, которые проводят транспортную комиссию, Рунет бурлил негодованием, в Федерации автовладельцев России согласились с важностью выявления лиц, страдающих алкоголизмом, но посчитали, что «делать это с абсолютно каждым водителем неразумно и неэффективно». В итоге приказ минздрава был отменен.

Однако, как говорят источники «Нового Дня» в Минздраве России, решение, принятое в прошлом году под давлением общественности, не было окончательным – сейчас в ведомстве рассматривают разные варианты. Один из них – обязательное CDT-тестирование для всех. Другой – выборочное проведение анализа по усмотрению нарколога, входящего в транспортную комиссию. Третий – проведение для всех другого теста, который позволяет выявить алкоголизм. Как пояснил «Новому Дню» главный нарколог УрФО Антон Поддубный, это может быть, например, отбор проб на наличие этилглюкуронида, вещества, которое является продуктом распада этанола. Этот тест несколько дешевле.

Председатель Фонда помощи пострадавшим в ДТП Олег Таратухин, как и его коллеги из ФАР, посчитал избыточным тестирование всех подряд. «Работать нужно не со всеми, это будет сложно, громоздко, большая часть людей не употребляют наркотики и алкоголь в таких количествах, чтобы находиться в группе риска. А тех, кто попадался раньше на вождении в нетрезвом виде, кого привлекали за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, как раз можно было бы проверять, это было бы отчасти наказанием – проходить дополнительный анализ», – сказал он «Новому Дню». Отметим, по данным наркологической Свердловской области, в 2019 году показатель заболеваемости бытовым пьянством (медицинское название – «употребление с вредными последствиями», код F10.1 Международного классификатора болезней, – прим.ред.) составил 116,6 на 100 тысяч населения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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