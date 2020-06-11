В деле о смертельной аварии с Ефремовым появилась статья о наркотиках

В расследовании смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова появилась статья о наркотиках. Об этом сообщается на сайте главка МВД Москвы.

«В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами», – сообщили в полиции. Уголовное дело возбуждено по ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и их аналогов).

Кроме того, дело в отношении Ефремова было передано для расследования в главное следственное управление.

Как сообщал «Новый день», 8 июня автомобиль под управлением Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada. В результате ДТП находивший в автомобиле отечественного производства 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.

Анализы показали, что в организме Ефремова были следы наркотиков. Столичная полиция предъявила артисту обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч.4 ст.264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет колонии. Вечером 9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Покинуть квартиру он сможет только с позволения следователя.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.06.20

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