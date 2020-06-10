Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым отвергла мировую. Актер под домашним арестом

Вдова погибшего в дорожно-транспортном происшествии с участием известного актера Михаила Ефремова на Садовом кольце в Москве Ирина Стерхова отказывается идти на мировую с артистом и хочет, чтобы он получил большой срок лишения свободы. Об этом она сообщила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет. И хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка, а большая, выше. Потому что правильно сказали, все равно найдут льготы, найдут отмазки, но хотя бы из двенадцати [лет] половину действительно пусть посидит», – сказала овдовевшая женщина. Она также рассказала, что представители Михаила Ефремова так и не связались с ней после трагической аварии на Смоленской площади.

Как сообщал «Новый день», 8 июня автомобиль под управлением Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada. В результате ДТП находивший в автомобиле отечественного производства 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.

Анализы показали, что в организме Ефремова были следы наркотиков, сообщали сразу несколько информагентств. Telegram-канал 112 в свою очередь опубликовал акт освидетельствования Ефремова, в котором говорится, что в моче актера нашли следы каннабиноидов и кокаина.

Столичная полиция предъявила артисту обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч.4 ст.264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет колонии. Вечером 9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. «Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 9 августа», – приводит ТАСС слова судьи Альбины Тимаковой.

Ефремов согласился с предъявленным обвинением, не стал возражать против домашнего ареста и назвал сам инцидент «чудовищным» и расплакался. По мнению следователей, при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на потерпевшую сторону. Под домашним арестом актеру запрещено пользоваться средствами связи и интернетом. Покинуть квартиру он сможет только с позволения следователя.

Москва, Иван Гридин

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