Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи УК

Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием известного актера Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи УК РФ. Ему инкриминируют «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (ч.4 ст.264 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Теперь, если вина артиста будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что в Ефремов в момент аварии на Смоленской площади в Москве находился в автомобиле один, пассажиров рядом не было.

Как писал «Новый День, ранее стало известно, что водитель фургона, пострадавший во время ДТП с участием Ефремова, скончался, несмотря на усилия медиков. Погибший – 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. В столице он работал водителем-курьером. В результате аварии мужчина получил перелом бедра, перелом ребер и сочетанную травму головы, его доставили в НИИ имени Склифосовского.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. По словам очевидцев, Jeep Grand Cherokee, которым управлял Ефремов, выехал на встречку, где столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в автомобиле отечественного производства. Одного из них госпитализировали, но спасти не смогли.

Сразу же после аварии Ефремова задержали и направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что народный артист РФ находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, после аварии актер с трудом держался на ногах и едва мог связать несколько слов.

Изначально в отношении Ефремова возбудили дело по ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Эта статья предусматривает наказание от принудительных работ до лишения свободы на срок до семи лет. Актера после ДТП отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.06.20

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