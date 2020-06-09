«Это возмутительно: актер перепутал жизнь с театром»: в Госдуме прокомментировали скандал с Михаилом Ефремовым

Дорожно-транспортное происшествие с участием известного актера Михаила Ефремова является возмутительным фактом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы Александр Васильев, комментируя журналистам ситуацию с аварией.

«Это возмутительно – актер, который прославился своими пьяными ролями в кино и театре, здесь перепутал жизнь с театром и кино, попал в такое ДТП и унес жизнь человека», – сказал он.

При этом парламентарий обратил внимание, что в столичном регионе за время действия режима самоизоляции в несколько раз возросло число «пьяных» ДТП. По его словам, каждое второе происшествие, случившееся в Московской области за прошедшие месяцы, было устроено пьяными водителями – нетрезвые автомобилисты врезались в деревья и в припаркованный транспорт.

«Что касается конкретно случая на Садовом кольце, хотелось бы предостеречь всех, кто собирается оказывать давление на следствие, – заявил Васильев. – Здесь требуется непредвзятое решение, чтобы все факты были учтены, и суд вынес справедливое решение».

Как считает депутат, водитель, севший за руль в нетрезвом состоянии, должен лишаться автомобиля. «Не важно, дорогой автомобиль или задрипанная шестёрка в деревне», – уточнил он, отметив, что сейчас такая законодательная инициатива прорабатывается с ГИБДД. Законодатель считает, что исключений в данном случае не следует делать для тех водителей, кто взял автомобиль у родственников или знакомых. «Пускай родственники отбирают ключи», – предложил он.

Как сообщал «Новый День», актер Михаил Ефремов вечером 8 июня на Смоленской площади выехал на полосу встречного движения на своем Jeep Grand Cherokee, и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в автомобиле отечественного производства. Одного из них госпитализировали, но спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело. Артисту грозит до 12 лет колонии.

Москва, Татьяна Дорофеева

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