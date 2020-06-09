Умер водитель, пострадавший в пьяном ДТП с участием Ефремова. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы

Скончался водитель фургона, пострадавший во время ДТП с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Об этом сообщают информагентства со ссылкой источники и телеграм-канал Baza.

Погибший – 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. В столице он работал водителем-курьером. В результате аварии мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом бедра, перелом ребер и сочетанную травму головы, его доставили в НИИ имени Склифосовского, сообщил ранее источник ТАСС в правоохранительных органах.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. По словам очевидцев, Jeep Grand Cherokee, которым управлял Ефремов, выехал на встречку, где столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в автомобиле отечественного производства. Один из них госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Сразу же после аварии Ефремова задержали и направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что народный артист РФ находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, после аварии актер с трудом держался на ногах и едва мог связать несколько слов.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Эта статья предусматривает наказание от принудительных работ до лишения свободы на срок до семи лет.

После смерти пострадавшего дело против актера может быть переквалифицировано с ч. 2 на ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Добавим, что Ефремова после ДТП отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.06.20

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