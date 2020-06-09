Михаилу Ефремову грозит до 7 лет лишения свободы за пьяное ДТП

В Москве в отношении заслуженного артиста России Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» (ч.2 ст.264 УК РФ). Теперь актеру грозит до 7 лет лишения свободы.

ДТП случилось вечером 8 июня напротив дома №3 на Смоленской площади. По словам очевидцев, Jeep Grand Cherokee, которым управлял Ефремов, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном Lada. По последним данным, пострадали два человека, находившиеся в автомобиле отечественного производства. Один из них – 58-летний курьер Сергей Захаров – госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

По данным telegram-канала «Лентач», у него перелом рёбер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма и травмы внутренних органов. За его жизнь борются врачи.

Сразу же после ДТП Михаила Ефремова задержали и направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, после аварии актер с трудом держался на ногах и едва мог связать несколько слов.

Дочь Ефремова Анна Мария заявила, что готова «носить передачки» в колонию, если отца посадят.

Москва, Иван Гридин

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