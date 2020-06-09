Ефремова привезли на допрос. Следователи будут решать вопрос об аресте актера

Актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное пьяное ДТП в центре Москвы, привезли на допрос в УВД по Центральному административному округу ГУ МВД по столице. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Следователи после допроса примут решение об избрании меры пресечения для Ефремова. Не исключено, что актер будет помещен под стражу.

Ранее в интернете появилось видео, на котором актера выводят из дома в сопровождении полицейских. На кадрах – Ефремов в куртке с капюшоном и в маске садится в машину. Сотрудник полиции убирает его вещи в багажник, после чего автомобиль уезжает.

До этого, по данным СМИ, к актеру трижды приезжала скорая помощь. Однако медики не нашли у него проблем со здоровьем.

Как сообщал «Новый День», ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. По словам очевидцев, Jeep Grand Cherokee, которым управлял актер, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в автомобиле отечественного производства. Одного из них – водителя фургона 57-летнего уроженца Рязани Сергея Захарова – госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ им. Склифосовского, однако врачи не смогли спасти пострадавшего. Мужчина работал курьером в одной из служб доставки, у него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Сразу же после аварии Ефремова задержали и направили на медосвидетельствование, которое подтвердило, что народный артист РФ находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, после аварии актер с трудом держался на ногах и едва мог связать несколько слов.

Изначально в отношении Ефремова возбудили дело по ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Эта статья предусматривает наказание от принудительных работ до лишения свободы на срок до семи лет. Актера после ДТП, до того, как стало известно о смерти пострадавшего, отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Позже дело было переквалифицировано на более тяжкую часть статьи УК РФ. Ефремову инкриминируют «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» (ч.4 ст.264 УК РФ).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.06.20

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