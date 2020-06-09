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Вторник, 9 июня 2020, 13:02 мск

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«Розгами бы давно отхлестал…» Жириновский о скандале с актером Ефремовым

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Актер Михаил Ефремов, оказавшийся в центре скандала после совершенного им ДТП, мог быть подвергнут его отцом суровому наказанию – «не терпел бы, что сын позорит его фамилию». «Он бы его розгами отхлестал», – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский журналистам в Госдуме.

«Вот ситуация с артистом Ефремовым. Человек сам объявил, что он не алкоголик, а жизнерадостный пьяница. Какая нам разница, что он пьет с удовольствием, и каждый год ДТП, нарушения происходят с ним? Он неоднократно совершал аварии. И вот сейчас смертельный исход – а он еле стоит, – отметил Жириновский. – А его фраза о том, что «народ – мерзкая подростковая гнида», вообще никуда не годится».

«Я знал его отца, Олега Николаевича Ефремова, – рассказал лидер ЛДПР. – Он его давно отшлепал бы, розгами бы отхлестал. Не терпел бы, что его сын позорит фамилию и театральную династию».

Как сообщал «Новый день», 8 июня автомобиль под управлением Михаила Ефремова на Садовом кольце вылетел на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada. В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в автомобиле отечественного производства. Одного из них госпитализировали, но спасти не смогли: мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело. Артисту грозит до 12 лет колонии.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.06.20

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