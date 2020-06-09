В анализах актера Ефремова оказались наркотики

В организме известного актера Михаила Ефремова, оказавшегося в центре скандала после устроенного им ДТП, обнаружены следы наркотиков, передают сразу несколько информационных агентств, в том числе РБК, ТАСС, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Telegram-канал 112 в свою очередь публикует акт освидетельствования Ефремова, в котором говорится, что в моче актера нашли следы каннабиноидов и кокаина.

В акте освидетельствования, датированным 8 июня (днем аварии), говорится, что Ефремов не отрицает употребление алкоголя. Также в документе говорится, что он «в сознании, заторможен, болтлив, эмоционально неусточив, эйфоричен, конфликтует с сотрудниками полиции», уточняет РБК.

Как сообщал «Новый день», 8 июня автомобиль под управлением Михаила Ефремова на Садовом кольце вылетел на полосу встречного движения и врезался в фургон Lada. В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в автомобиле отечественного производства. Одного из них госпитализировали, но спасти не смогли: мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело. Артисту грозит до 12 лет колонии.

В настоящее время Ефремов находится на допросе. Решается вопрос об его аресте.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.06.20

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