Через десять дней медкомиссия на права станет дороже в разы – Минздрав приказал брать у всех анализы на наркотики и алкоголь (ДОКУМЕНТ)

В России через несколько дней существенно поднимутся цены на услуги медицинских учреждений, которые предлагают пройти медкомиссию на получение водительских удостоверений. Министерство здравоохранения внесло поправки в свой приказ № 344Н, касающийся освидетельствования для водителей, – если раньше тех, кто претендует на получение или продление водительского удостоверения, отправляли сдавать анализы на наркотики и алкоголь выборочно, при наличии подозрений у врача психиатра-нарколога, то теперь сдавать биологические жидкости придется всем.

Проверять мочу будут на «опиаты, каннабиоиды, на фенилалкинамины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин», говорится в документе (имеется в распоряжении редакции) за подписью министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, а также на их производные, аналоги и метаболиты.

Приказ утвержден Министерством юстиции РФ 8 ноября, вскоре он будет опубликован, а спустя десять дней вступит в силу.

О том, что в России ужесточат правила прохождения медосвидетельствования перед получением водительских прав, «Новый День» писал еще летом. «Главный миф заключается в том, что якобы с вечера можно не пить, а с утра пройти это исследование, и все будет хорошо. Это не так. Маркер регулярного употребления алкоголя – 3-4 недели. То есть если человек систематически употребляет, а потом на один день перестал, избавился от запаха перегара и внешних признаков, это не сработает – анализ все равно покажет реальную ситуацию», – говорил агентству главный нарколог по УрФО Антон Поддубный.

Напомним, сейчас, в среднем, медосмотр обходится в 1,5-2 тысячи рублей. С введением новых правил ценник заметно вырастет. По некоторым данным, за прохождение медкомиссии придется отдать на 2-3 тысячи рублей больше. При этом у поправок будет позитивный эффект – с рынка уйдут медцентры, которые незаконно выдавали справки о прохождении медкомиссии, т.к. их специалисты – психиатры-наркологи – не были аккредитованы. «Проводить этот вид осмотра может только специалист госучреждения. Или оно может проводиться в специализированном учреждении – психиатрическом или наркологическом. Заключение врача в таком случае передается в медучреждение, которое проводит комиссию, и уже на основании этой справки принимается окончательное решение – можно ли человеку доверять управление транспортным средством или оружие», – ранее говорил «Новому Дню» главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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