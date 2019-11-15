В клиниках очереди из водителей – торопятся сделать справку по старым правилам

В медцентрах Екатеринбурга, которые имеют право выдавать справки для получения водительских удостоверений, копятся очереди. Из-за грядущих изменений в процедуре освидетельствования горожане стремятся успеть получить справку старого образца, срок действия которой, отметим, – год.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в одной из частных клиник, за последние дни у них каждый второй посетитель – тот, кому нужна такая справка. Причин для торопливости водителей несколько. Многие пытаются сэкономить – сейчас справка обходится в 1800, а вскоре будет стоить почти 6000 рублей. Но медики не исключают, что кто-то боится попасться на употреблении наркотиков или хроническом алкоголизме.

Напомним, правила освидетельствования изменятся с 22 ноября. Водители будут сдавать анализы на наркотики и алкоголь, причем в последнем случае будут искать признаки систематического употребления.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.11.19

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