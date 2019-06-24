Россиян заставят сдавать анализы на наркотики перед получением водительских прав

Минздрав России готовит изменения в регламент транспортных комиссий, которые обязаны проходить все, кто готовится к получению водительских удостоверений. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

«Один из проблемных вопросов – допуски на получение права управлением транспортным средством и владение оружием. Существует некоторое количество организаций, которые выдают справки от нарколога, не осматривая граждан. И мы видим последствия этого – и на дорогах, и с владельцами оружия. В ближайшее время будут внесены изменения в регламент на допуск, я надеюсь, ситуация будет меняться», – рассказал он.

По словам Поддубного, когда новый регламент будет принят, всех, кто проходит комиссию на получение водительских прав или разрешения на оружие, будут тестировать на наркотики. «Существующее диагностическое оборудование позволяет выявлять все химические вещества, которые вызывают опьянение и зависимости. Их более трех тысяч наименований. То есть добавятся лабораторные методы исследования, и можно будет со стопроцентной вероятностью сказать, есть у человека проблемы с тем или иным наркотическим веществом или нет», – пояснил главный нарколог УрФО.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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