Кровь и мочу желающих получить права свердловчан будут возить в Екатеринбург

С завтрашнего дня вступает в силу новый порядок прохождения медицинской комиссии при получении водительских прав. Как писал ранее «Новый День», теперь все желающие сесть за руль машины, автобуса или мотоцикла, должны будут сдавать анализы на наркотики и систематическое употребление алкоголя. Помимо того, что ценник на прохождение медкомиссии существенно вырастет, серьезно вырастут и сроки получения справки от нарколога. Особенно для тех, кто живет не в Екатеринбурге.

Как сообщили «Новому Дню» в Областной наркологической больнице Свердловской области, это медучреждение – единственное в регионе, которое имеет право проводить анализ на качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови с целью выявления маркера хронического алкоголизма. Таким образом, например, жителям Серова или Тугулыма, равно как и любого другого населенного пункта в Свердловской области, придется отправлять кровь в Екатеринбург. «Сейчас ОНБ ведет работу по заключению договоров с коллегами из других медицинских учреждений и клиник, чтобы впоследствии лаборатория нашего медицинского учреждения могла принимать биологические материалы для проведения исследований, в том числе – договоры по доставке биоматериалов из муниципальных образований», – сказал «Новому Дню» главврач ОНБ, главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

Также у будущих водителей (или тех, кто продлевает права), будут брать мочу и искать в ней следы опиатов, амфетамина, каннабиноидов, метадона, кокаина и барбитуратов.

Отметим, что химико-токсикологическое исследование мочи на наркотики стоит 1494 рубля, а на CDT в сыворотке крови – 2900 рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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