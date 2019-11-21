За водительскими справками по старой цене выстроились огромные очереди (ФОТО)

Сегодня, в последний день, когда водители могут пройти транспортную медкомиссию по старым правилам, у медицинских центров с раннего утра выстроились огромные очереди.

Как передает читательница РИА «Новый День», уже с утра у одного из таких клиник на ВИЗе десятки людей стоят в очереди прямо на улице, несмотря на довольно холодную погоду.

Напомним, с 22 ноября усилится контроль за здоровьем водителей, направленный на то, чтобы не допустить за руль наркоманов и хронических алкоголиков. Теперь мочу водителей будут проверять на наличие следов опиатов, каннабиоидов, фенилалкинаминов (амфетамин, метамфетамин), синтетических катинонов, кокаина, метадона, бензодиазепинов, барбитуратов и фенциклидина. В крови будут искать CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин) – маркер к злоупотреблению алкоголем. Уровень его значительно возрастает при ежедневном употреблении более 60 граммов этанола.

В департаменте информполитики РИА «Новый День» сегодня сообщили, что в Свердловской области процедуру анализа на CDT проводит единственное специализированное учреждение наркологического профиля – Областная наркологическая больница. «Сейчас ОНБ ведет работу по заключению договоров с коллегами из других медицинских учреждений и клиник, чтобы впоследствии лаборатория нашего медицинского учреждения могла принимать биологические материалы для проведения исследований. Кроме того, хочу отметить, что проводить подобные экспертизы могут исключительно государственные учреждения», – подчеркнул главный врач ОНБ Антон Поддубный. В ДИПе также сообщают, что наркологи призвали свердловчан, которые впервые получают права или меняют их по истечении срока действия, заранее обращаться в медицинскую организацию, так как сроки готовности медицинского заключения с 22 ноября могут занимать до нескольких недель.

Екатеринбург, служба информации

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