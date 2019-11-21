Приказ об отмене новых правил транспортной комиссии Скворцова подписала ещё вчера

В распоряжении «Нового Дня» оказался документ, подписанный министром Здравоохранения Вероникой Скворцовой. Приказ отменяет новые правила прохождения медкомиссии, которые должны были вступить завтра, 22 ноября. Важная деталь – новый приказ подписан Скворцовой вчера, 20 ноября.

Напомним, сегодня по всей стране в медучреждениях, где можно пройти транспортную комиссию, были очереди, поскольку предполагалось, что с 22 ноября услуга сильно подорожает (на 4-5 тысяч рублей), а выдача справок будет проходить не в день обращения, а дольше, поскольку всех желающих получить или продлить водительские права должны будут проверять на несколько видов наркотиков и систематическое употребление алкоголя (CDT тест). При этом последний могут делать только в государственных медицинских учреждениях. В Свердловской области оно одно – Областная наркологическая больница.

Пользователи соцсетей предположили, что сегодняшние сообщения в российских СМИ об очередях (в двух из которых скончались ждущие справок – в Кургане и Казани), недовольстве граждан, возымела действие, но новый приказ Скворцовой был подписан вчера. По какой причине информацию о том, что правила прохождения транспортной комиссии пока остаются прежними, придержали до сегодня, неизвестно.

Москва, Михаил Петров

Москва. Другие новости 21.11.19

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