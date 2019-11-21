«С учетом обеспокоенности граждан»: Минздрав отложил введение нового порядка медосмотра для водителей

Минздрав России отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай. Новые правила предусматривают сдачу анализов на психоактивные вещества и хроническое употребление спиртных напитков и должны были заработать 22 ноября. Нововведение направлено на то, чтобы не допустить за руль наркоманов и алкоголиков.

По словам Салагая, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова решила отложить внедрение приказа «с учетом обеспокоенности граждан», несмотря на то, что документ уже подписан и направлен на государственную регистрацию.

Замминистра также сообщил, что «будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах». Ранее отмечалось, что из-за введения нового порядка медосмотра перед получением водительских удостоверений медицинские справки для водителей значительно подорожают. Сегодня в российских городах выстроились огромные очереди из автовладельцев, желающих пройти транспортную медкомиссию и получить необходимые справки по старой цене.

Огромные очереди за медсправками на права накануне повышения цен

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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