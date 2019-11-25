«Неразумно и неэффективно»: Медведева просят проверить целесообразность CDT-теста для водительских медсправок

Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой взять под личный контроль ситуацию с введением новых правил прохождения транспортной медкомиссии для получения водительских прав. В организации призвали премьер-министра проверить целесообразность сдачи анализа на систематическое употребление алкоголя (CDT-тест) для всех желающих получить или продлить водительские удостоверения. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте ФАР. По мнению его автора – нового руководителя ФАР Максима Едрышова, такие тесты должны проводиться в отношении лишь тех водителей, которые уже попадались на «пьяном» вождении.

В организации согласились с важностью выявления лиц, страдающих алкоголизмом, однако, как считает ФАР, «делать это с абсолютно каждым водителем неразумно и неэффективно». «При массовых проверках этим тестом под подозрение на алкоголизм попадает абсолютно каждый водитель, хотя целесообразнее работать с лицами уже допустившими нарушения ПДД, связанные с употреблением алкоголя (управления в состоянии опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения)», – подчеркивается в обращении.

В Федерации автомобилистов настаивают, что «выявление склонности у человека к алкоголизму не означает, что он управляет автомобилем в состоянии опьянения». В ФАР при этом обращают внимание на то, что CDT-тест на следы карбогидрат-дефицитного трансферрина, который позволяет выявлять хронических алкоголиков, может давать ложноположительную реакцию. Повышенный уровень CDT также вероятен у лиц, страдающими некоторыми заболеваниями не связанных с употреблением алкоголя, – первичный билиарный цирроз, хронический гепатит с высокой активностью, тяжелый декомпенсированный цирроз, а также при употреблении некоторых видов лекарств.

«Учитывая социальную значимость данных изменений, предлагаем для полного и всестороннего анализа и изучения международного опыта, создать рабочую группу по изменению порядка освидетельствования водителей для допуска к управлению транспортными средствами», – заключает автор обращения.

Как сообщал «Новый День», 20 ноября министр здравоохранения Вероника Скворцова подписала приказ, который откладывает до 1 июля 2020 года вступление в силу новые правила прохождения водителями медкомиссии, которые должны были вступить 22 ноября. Об этом стало известно 21 ноября, когда по всей стране выстроились массовые очереди автомобилистов. Люди пытались успеть получить необходимые справки до 22 ноября, поскольку предполагалось, что с этого дня услуга сильно подорожает (на 4-5 тысяч рублей), а выдача документов будет проходить не в день обращения, а с задержкой. Это связано с тем, что всех желающих получить или продлить водительские права должны будут проверять на несколько видов наркотиков и систематическое употребление алкоголя (CDT-тест). При этом дошло до трагических случаев – в Казани и Кургане в очередях скончались автомобилисты, ждущие справок. Трагедий и масштабных очередей можно было бы избежать, если бы о новом приказе Скворцовой власти объявили в день его подписания. По какой причине чиновники придержали информацию о том, что правила прохождения медкомиссии пока не меняются, остается неизвестным.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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