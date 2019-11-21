«Мы уж достоим очередь», – люди отказываются верить в то, что Минздрав отложил внедрение приказа о новом порядке медосмотра (ВИДЕО)

В Екатеринбурге люди продолжают стоять в очередях за водительскими справками, несмотря на решение Минздрава отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра. Напомним, сегодня утром съемочная группа «Нового Дня» побывала в одном из медицинских центров на ВИЗе. Там с раннего утра десятки людей выстроились в очередь, чтобы успеть оформить справку по старой цене. Предполагалось, что уже с завтрашнего дня вступит в силу приказ Минздрава, предусматривающий новый порядок медосмотра, из-за которого справка для водителей должна была подорожать в несколько раз.

Подорожание справок для водителей отложили. Люди по-прежнему стоят в очереди

Автомобилисты кинулись проходить транспортную комиссию по старым правилам и провели в медицинских центрах едва ли не весь день. Во второй половине дня стало известно, что Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, в рамках которого сдавать анализы на наркотики и алкоголь для получения водительского удостоверения обязаны все. Таким образом, и цены на получение справки завтра должны остаться на прежнем уровне. «С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», – написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Наша съемочная группа приехала снова в тот же медицинский центр на ВИЗе. К вечеру очереди в медицинских центрах за водительскими справками стали меньше, но люди продолжают прибывать. Как оказалось, многие автомобилисты уже знают о том, что вступление в силу приказа Минздрава отложили, но уходить из очереди не собираются. Одни говорят, что им жаль потраченного времени, другие говорят, что не верят решению об отмене.

Утро 21 ноября. Люди стоят в очереди с 6 утра

Екатеринбург, служба информации

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