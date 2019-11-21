Житель Татарстана скончался в очереди за справкой для водительских прав

В Казани 73-летний мужчина скончался, когда стоял в очереди за справкой. Документ ему нужен был для продления водительских прав.

Инцидент произошел в Республиканском наркологическом диспансере на улице Тунакова, сообщает KazanFirst. По словам очевидцев, мужчина просто стоял в очереди, а затем внезапно упал.

«Вызвали скорую, приехала не сразу. Позвали врача, он пришел с глицином и монометром. Мужчина был уже в возрасте, хотел подойти поближе, но оступился и упал», – рассказали другие посетители наркодиспансера.

В оперативных службах уточнили, что смерть мужчины не носит криминальный и насильственный характер. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, с 22 ноября должен был вступить в силу приказ о новом порядке медосмотра для водителей. Новые правила предусматривают сдачу анализов на психоактивные вещества и хроническое употребление спиртных напитков. Из-за этого медицинские справки, необходимые для получения водительских удостоверений, значительно подорожают. Сегодня в российских городах выстроились огромные очереди из автовладельцев, желающих пройти транспортную медкомиссию и получить необходимые справки по старой цене.

Тем временем, Минздрав РФ отложил вступление в силу этого приказа «с учетом обеспокоенности граждан», несмотря на то, что документ уже подписан и направлен на государственную регистрацию.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 21.11.19

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