Кому попало и кто попало: как в Свердловской области выдают справки психиатра и нарколога на права и оружие

В Свердловской области сложилась тревожная ситуация с прохождением медкомиссий для получения водительских прав и разрешений на оружие, в том числе – огнестрельного. Речь идет о таких важных составляющих освидетельствования, как осмотр врачом-психиатром и врачом-наркологом. Без одобрения этих двух специалистов, как известно, документ для ГИБДД получить нельзя. Но выдают подобные справки не всегда те, у кого есть квалификация и право на оформление этих заключений. Об этом «Новому Дню» рассказали эксперты – главный нарколог Свердловской области Олег Забродин и главный врач Областной наркологической больницы Антон Поддубный.

Как поясняют специалисты, далеко не каждая медицинская организация, в штате которой есть нарколог и психиатр и даже лицензия на амбулаторную деятельность в этих отраслях медицины, имеет право проводить всю медкомиссию для получения водительских прав или разрешения на владение оружием. По словам Антона Поддубного, есть приказ Минздрава РФ, в котором четко сказано об этом.

«Проводить этот вид осмотра может только специалист госучреждения. Или оно может проводиться в специализированном учреждении – психиатрическом или наркологическом. Заключение врача в таком случае передается в медучреждение, которое проводит комиссию, и уже на основании этой справки принимается окончательное решение – можно ли человеку доверять управление транспортным средством или оружие», – поясняет Олег Забродин.

Эксперты говорят: в Екатеринбурге есть не больше десятка медучреждений, которые имеют право давать заключения врача-психиатра и психиатра-нарколога. «Это Областная наркологическая больница, психиатрические больницы №3 и №6. Плюс медицинские организации, в том числе частные, на базе которых работают пролицензированные кабинеты», – перечисляет Антон Поддубный.

При этом в числе екатеринбургских клиник те, что не имеют лицензии и честно признаются в этом пациентам, – предупреждают, что за справками психиатра и нарколога придется идти в специализированные медучреждения. А есть и такие, что лицензии не имеют, но справки все же выдают. Это и государственные, и частные клиники. «Некоторые медицинские организации на своей территории не имеют лицензированного кабинета подведомственного специализированному медучреждению. И они такие документы выдавать права не имеют, но выдают. Человек может просто спросить, а есть ли лицензия на это», – уточняет Олег Забродин.

Впрочем, логично предположить, что желающий получить водительское удостоверение или права, не станет заморачиваться и создавать себе дополнительные трудности – скорее, он поверит на слово работникам медучреждения, которые скажут, что имеют право выдавать справку о прохождении всей медкомиссии. Или вовсе не будет ничего уточнять. Главное – заветная бумажка для ГИБДД. Поэтому разбираться с ситуацией вынуждены сами психиатры и наркологи. И кое-какие сдвиги есть.

«К нам обратился главврач ЦРБ Березовского, рассказал, что у него на территории работает несколько частников, кто выдает такие документы [не имея на это лицензии]. Мы рекомендовали обратиться в прокуратуру – и прокурор вынес предостережение этим медучреждениям, после чего выдача заключений в обход ЦРБ и их психиатра и нарколога, прекратилась», – рассказывает главный нарколог региона.

В Екатеринбурге побороть ситуацию пока не удается. По словам специалиста, управление Росздравнадзора, которое может положить конец незаконной выдаче справок, не видит прямого вреда здоровью граждан, поэтому в мерах реагирования отказывает. Но все это – до поры-до времени, пока не появятся реальные жертвы неадекватов на дорогах или же опасных лиц с оружием в руках. Ведь чтобы вычислить нарушения психики, врачу надо обладать огромным опытом и квалификацией.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.18

Суд начал рассматривать иск советского полковника к священнику за оскорбление Ленина (ВИДЕО). / Официально: Путин завтра приедет в Нижний Тагил и Екатеринбург. / Паводок угрожает семи муниципалитетам Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»