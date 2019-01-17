Олег Забродин представлен коллективу госпиталя ветеранов войн в качестве начальника

Сегодня. 17 января, и.о. министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите представила коллективу Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн нового начальника – Олега Забродина. Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, Олег Забродин начал свою трудовую деятельность в Артёмовской центральной районной больнице врачом-психиатром. С 2001 года преподает дисциплины по психиатрии и наркологии в Свердловском областном медицинском колледже. С 2007 года по настоящее время работал главным врачом психиатрической больницы № 3 в Свердловской области. С 2008 года является главным внештатным специалистом наркологом министерства здравоохранения Свердловской области. В октябре 2012 года избран председателем Наблюдательного совета ГАУЗ СО «Наркологический реабилитационный центр «Урал без наркотиков».

Добавим, что Олег Валентинович всегда охотно выступает экспертом для журналистских материалов, освещающих темы, связанные с его профессиональной деятельностью.

Екатеринбург, служба информации

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