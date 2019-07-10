Нарколог рассказал об ужесточении правил медосмотра при получении водительских прав

Главный нарколог Уральского федерального округа, руководитель Областной наркологической больницы Антон Поддубный рассказал «Новому Дню» о том, что в ближайший месяц-полтора в России существенно ужесточат правила прохождения медицинского освидетельствования на получение водительских прав. Пока что документ находится на утверждении, однако, скорее всего, он заработает уже в августе. Главное нововведение – обязательное лабораторное исследование на алкоголь и наркотики каждого, кто впервые получает или продляет права на управление транспортным средством.

«Главный миф заключается в том, что якобы с вечера можно не пить, а с утра пройти это исследование, и все будет хорошо. Это не так. Маркер регулярного употребления алкоголя – 3-4 недели. То есть если человек систематически употребляет, а потом на один день перестал, избавился от запаха перегара и внешних признаков, это не сработает – анализ все равно покажет реальную ситуацию», – рассказал Поддубный.

Собеседник агентства также указал, что абсолютно у всех, кто получает или продляет права, будут брать и анализ мочи на наркотики. «Сейчас это делается на усмотрение врача, а со вступлением в силу новых правил будет распространяться на всех. Это будет углубленное наркологическое инструментальное обследование. Скорее всего, тест будет проводиться на все виды наркотиков», – добавил собеседник агентства.

Как отмечает «Новый День», сейчас средняя цена прохождения медосмотра в Екатеринбурге составляет 1500-2000 рублей. В эту сумму входят, в том числе, посещение психиатра и нарколога, но из-за изменений и появления обязательных лабораторных исследований, скорее всего, стоимость возрастет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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