После ДТП с Ефремовым Евгений Маленкин призвал запретить актерам играть маргиналов-алкоголиков

Екатеринбургский общественник, бывший соратник Евгения Ройзмана по «Городу без наркотиков» Евгений Маленкин призвал законодательно запретить российским актерам играть «маргиналов-алкоголиков». Поводом стало вчерашнее пьяное ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

На своей странице в соцсети Маленкин разместил видеоролик, в котором заявил: «В последнее время актер Ефремов играл каких-то пьяных маргиналов-алкоголиков. Он нам таким запомнился. Он и в общественных местах появлялся в таком виде, и его никто вовремя не остановил, никто не одернул. Это ответственность окружения, это и наша ответственность тоже. Надо пересмотреть наш кинематограф и пересмотреть появление пьяных сцен, сцен употребления алкоголя». По мнению Евгения Маленкина, нужно исключить из кинематографа сцены с употреблением алкоголя, а актерам, соответственно, запретить в них играть.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee, которым управлял актер Михаил Ефремов, выехал на встречку, где столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в автомобиле отечественного производства. Одного из них госпитализировали, но спасти не смогли. Сразу же после аварии Ефремова задержали и направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что народный артист РФ находится в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, после аварии актер с трудом держался на ногах и едва мог связать несколько слов. Сейчас Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 09.06.20

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