В Екатеринбурге умер 35-летний судья

В Екатеринбурге умер судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Антон Белых. Ему было 35 лет. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе инстанции. Там не назвали причину смерти.

Белых родился в Кургане, там же начал карьеру – был секретарем судебного заседания Кетовского райсуда Курганской области, а в январе 2016 года указом президента был назначен судьей Ленинского района Екатеринбурга. Он, например, рассматривал дело уличного художника Тимофея Ради по ч.5 ст. 20.20 КоАП «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

«Он был высококвалифицированным и добросовестным судьей, опытным и умелым руководителем состава, пользовавшимся заслуженным уважением в суде. В наших сердцах останется светлая память о нем как о человеке, обладающем исключительными деловыми и высокими нравственными качествами, ответственном и надежном, добром друге. Сегодня весь коллектив Ленинского районного суда Екатеринбурга выражает искренние соболезнования родным и близким Антона Сергеевича», – сообщили в пресс-службе суда.

Соболезнования выразил и адвокат Алексей Бушмаков. «Так получилось, что я довольно часто по делам своих подзащитных встречался с ним в судебных заседаниях и могу только отметить его интеллигентность, терпение и спокойствие, ответственность и доброе отношение к людям. Очень жаль, что он покинул этот мир в начале своей карьеры на 36-м году жизни и жаль, что хороших судей стало еще меньше. Приношу свои искренние соболезнования родственникам Антона Сергеевича и всему коллективу суда, где он отправлял правосудие», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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