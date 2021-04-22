Уличный художник Тимофей Радя получил обязательные работы за участие в акции протеста

Уличный художник Тимофей Радя получил 39 часов обязательных работ за участие в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который прошел в Екатеринбурге 23 января. Ленинский районный суд признал стрит-артера виновным по ч.5 ст. 20.20 КоАП «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Адвокат Ради Алексей Бушмаков сообщил, что решение будет обжаловано.

Суд над Радей должен был состояться завтра, ранее художник трижды не являлся на разбирательство по его делу. Сегодня днем молодого человека задержали на улице и принудительно доставили в суд. При нем не оказалось паспорта, кроме того, при установлении личности на процессе Тимофей Радя был в темных очках. Доказательством виновности стрит-артера суд посчитал видеозапись с митинга, где он был задержан полицией. Напомним, во время акции протеста Тимофей Радя развернул плакат «Мир хижинам, война дворцам», что привлекло внимание силовиков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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