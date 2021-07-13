Тимофей Радя не будет работать на государство из-за митинга

Уличный художник Тимофей Радя не будет выходить на обязательные работы, на которые его отправляют из-за участия в акции протеста 23 января. «Работать на режим не планирую», – сообщил он «Новому Дню».

Добавим, за отказ от работ полагается штраф от 150 до 300 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Но от работ это не освободит – даже после выплаты штрафа или суток ареста стритартер будет обязан выйти на работы, иначе – опять штраф или арест. Цикл не разорвать.

Сегодня облсуд оставил в силе решение Ленинского районного суда, где Радю обязали отработать 39 часов за по ч.5 ст. 20.20 КоАП «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Его задержали на январском митинге с плакатом «Мир хижинам, война дворцам». В суд его доставили (добровольно активист не явился), он успел посидеть в судейском кресле. Паспорта у Ради при себе не было, очки он не снял, но в суде решили, что личность установлена и заседание провели.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

В Свердловской области в день прививают от ковида по 20 тысяч человек. / Вице-губернатор Креков: «Выпускные стали одной из причин начала третьей волны ковида». / Вице-губернатор об отмене крестного хода: «Вязать никого не будут, но люди сами должны подумать о своем здоровье». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»